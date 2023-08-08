UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sahaya çıkıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.
Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
TÜRK TAKIMLARI SAHAYA ÇIKIYOR
İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.
MAÇLARIN KANALLARI
Fenerbahçe'nin maçı S Sport Plus'ta Adana Demirspor maçı ise TV 8,5 kanalından yayınlanacak.
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