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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, yarın iki maçla başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sahaya çıkıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.

Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

TÜRK TAKIMLARI SAHAYA ÇIKIYOR

İlk maçına deplasmanda çıkacak , Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak.

, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

MAÇLARIN KANALLARI

Fenerbahçe'nin maçı S Sport Plus'ta Adana Demirspor maçı ise TV 8,5 kanalından yayınlanacak.

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