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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Medipol Başakşehir 1'inci, Demir Grup Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.08.2022 - 04:16

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.

, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu. 

Konferans Ligi kura çekimi, bugün 15.30'da İstanbul’da yapılacak.

Kura çekimine 1'inci, Demir Grup ise 3'üncü torbadan katılacak.

1. TORBA

Villarreal
Basel
Slavia Prag
AZ Alkmaar
KAA Gent
Başakşehir
Partizan
West Ham United

2. TORBA

CFR Cluj
Molde
Steaua Bükreş
Fiorentina
Köln
Hapoel Be'er Sheva
Apollon
Slovan Bratislava

3. TORBA

Nice
Anderlecht
Zalgiris
Austria Wien
Shamrock Rovers
Hearts

Vaduz

4. TORBA

Dnipro
Lech Poznan
Slovacko
Silkeborg
Djurgardens
Pyunik
RFS
Ballkani

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