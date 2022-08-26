UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.



Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.



Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.



Konferans Ligi kura çekimi, bugün 15.30'da İstanbul’da yapılacak.

Kura çekimine Medipol Başakşehir 1'inci, Demir Grup Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.

1. TORBA



Villarreal

Basel

Slavia Prag

AZ Alkmaar

KAA Gent

Başakşehir

Partizan

West Ham United



2. TORBA



CFR Cluj

Molde

Steaua Bükreş

Fiorentina

Köln

Hapoel Be'er Sheva

Apollon

Slovan Bratislava



3. TORBA



Nice

Anderlecht

Zalgiris

Austria Wien

Shamrock Rovers

Hearts

Sivasspor

Vaduz



4. TORBA



Dnipro

Lech Poznan

Slovacko

Silkeborg

Djurgardens

Pyunik

RFS

Ballkani