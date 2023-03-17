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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Son 16 turu maçlarının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı 8 maç sonucuna göre tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir turnuvaya veda etti.

Gent (Belçika), Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht (Belçika) çeyrek finale kaldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek ve yarı final eşleşme heyecanı yaşandı. 

Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. 

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Lech Poznan-Fiorentina
Gent-West Ham United 
AZ Alkmaar- Anderlecht 
Basel-Nice

YARI FİNAL 

Lech Poznan-Fiorentina / Basel-Nice
Gent-West Ham United / AZ Alkmaar- Anderlecht

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