UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı 8 maç sonucuna göre tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Sivasspor ve Başakşehir turnuvaya veda etti.



Gent (Belçika), Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht (Belçika) çeyrek finale kaldı.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek ve yarı final eşleşme heyecanı yaşandı.



Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL



Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham United

AZ Alkmaar- Anderlecht

Basel-Nice



YARI FİNAL



Lech Poznan-Fiorentina / Basel-Nice

Gent-West Ham United / AZ Alkmaar- Anderlecht