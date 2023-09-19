UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması başlıyor: Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıkacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabı, yarın Lille ile Olimpija Ljubljana arasındaki tek maçla başlayacak.



Turnuvada mücadelede eden Türk takımları Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yanı sıra, ilk haftanın kalan karşılaşmaları, 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.



H Grubu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 19.45'te ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.



GRUP LİDERLERİ ÜST TURA DOĞRUDAN KALACAK

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.



Turnuvanın finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:

17.30 Lille (Fransa) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)



21 Eylül Perşembe:

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Aston Villa (İngiltere)

19.45 Zrinjski (Bosna-Hersek) - AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Genk (Belçika) - Fiorentina (İtalya)

19.45 Ferencvaros (Macaristan) - Cukaricki (Sırbistan)

19.45 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Aberdeen (Hollanda)

19.45 HJK (Finlandiya) - PAOK (Yunanistan)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Spartak Trnava (Slovakya)

19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland (Danimarka)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

22.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Breidablik (İzlanda)

22.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Gent (Belçika)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Ballkani (Kosova)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş

22.00 Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç)