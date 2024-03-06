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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadelesi 7 Mart Perşembe günü başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 7 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

7 Mart günü Konferans Ligi programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

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