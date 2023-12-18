NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu play-off aşamasında eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunun play-off eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile belli oldu.

Konferans Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde;

Sturm Garz -Slovan Bratislava 

Servette - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodo/Glimt

Molde - Legia Warszawa

Macabi Haifa - Gent

H Grubunu lider olarak tamamlayan , doğrudan son 16 turuna katıldığı için rakiplerini bekleyecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;