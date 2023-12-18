UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunun play-off eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile belli oldu.
Konferans Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde;
Sturm Garz -Slovan Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
Real Betis - Dinamo Zagreb
Olympiakos - Ferencvaros
Ajax - Bodo/Glimt
Molde - Legia Warszawa
Macabi Haifa - Gent
H Grubunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna katıldığı için rakiplerini bekleyecek.
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