UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak.



Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.



Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:



20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)



20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)



23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)



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