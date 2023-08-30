UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.



Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.



Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak. Maç Exxen ekranlarında olacak.



Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta seyirciyle buluşacak.



Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

Beşiktaş, Avrupa'da 236. maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek Haberi Görüntüle