UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk tur müsabakaları oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti.
Villa Park’ta oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Guida’nın yardımcılıklarını ise Filippo Meli ile Giorgio Peretti yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip Olympiakos 4-2 kazandı.
Yunanistan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 16, 29 ve 56’ncı dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 67’nci dakikada Santiago Hezze attı. İngiliz ekibinin golleri ise 45+1’inci dakikada Ollie Watkins ile 52’nci dakikada Moussa Diaby’den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Aston Villa forması giyen Douglas Luiz penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından karşılaşmayı 4-2 kazanan Olympiakos, final için avantajı elde etti.
Eşleşmenin rövanşı 9 Mayıs Perşembe günü Olympiakos’un ev sahipliğinde Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak.
FIORENTINA UZATMA DAKİKALARINDA BULDUĞU GOLLE KAZANDI
Gecenin diğer maçı ise İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynandı.
Fiorentina’nın ev sahipliğinde Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver’ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Daniel Cook üstlendi.
Mücadelenin çoğu bölümünde rakibine üstünlük kuran Fiorentina, son dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ev sahibi ekip Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri 5’inci dakikada Riccardo Sottil, 37’nci dakikada Andrea Belotti ve 90+1’inci dakikada Mbala N Zola kaydetti.
Konuk ekip Club Brugge’nin golleri ise 17’nci dakikada penaltıdan Hans Vanaken ile 63’üncü dakikada Thiago’dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 61’inci dakikasında Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
Rövanş mücadelesi ise 9 Mayıs Perşembe günü Club Brugge'ün ev sahipliğinde Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak.
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