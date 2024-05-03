UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk tur müsabakaları oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti.



Villa Park’ta oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Guida’nın yardımcılıklarını ise Filippo Meli ile Giorgio Peretti yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip Olympiakos 4-2 kazandı.



Yunanistan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 16, 29 ve 56’ncı dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 67’nci dakikada Santiago Hezze attı. İngiliz ekibinin golleri ise 45+1’inci dakikada Ollie Watkins ile 52’nci dakikada Moussa Diaby’den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Aston Villa forması giyen Douglas Luiz penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından karşılaşmayı 4-2 kazanan Olympiakos, final için avantajı elde etti.



Eşleşmenin rövanşı 9 Mayıs Perşembe günü Olympiakos’un ev sahipliğinde Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak.