UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı

UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 18:53

UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı

İlişkili Haber

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sistemi açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sistemi açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak finalini Fransız Clement Turpin yönetecek.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...