UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 puanda kalırken, İspanyol ekibi 16 puana yükseldi. İşte, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?



Jose Mourinho’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile evinde oynayacak.



AVRUPA'DAKİ TÜM MAÇLARDA KALESİNDE GOL GÖRDÜ



Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 10. Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.



Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken, sahasındaki müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.



Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



Bu kulvarda altıncı maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ile Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Üst üste iki deplasman karşılaşması oynayan sarı-lacivertli ekip, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybederken, Slavia Prag'ı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da çıktığı 10. maçında kalesinde 16 gol görmüş oldu.