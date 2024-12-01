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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine ilerliyor. Galatasaray, son 3 haftaya girilen Avrupa Ligi'nde zirve takibini sürdürdü. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak , bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan üç müsabakanın ikisini deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, 6. haftada 12 Aralık'ta İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.

Saat 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GÖLCÜSÜ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.

Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.

Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.

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