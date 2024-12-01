UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı tarihi...



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan üç müsabakanın ikisini deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, 6. haftada 12 Aralık'ta İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak.



GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.



Saat 18:30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.



AVRUPA LİGİ'NİN EN GÖLCÜSÜ



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.



Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.



Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.