UEFA Avrupa Ligi: Kuralar çekildi, Beşiktaş'ın eşleşmesi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmesi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi sonuçlandı.
Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki eşleşmesi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Donetsk'i geçerek 3. eleme turuna yükselmesi halinde İskoç ekibi Rangers ile Yunan temsilcisi Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
ELENİRSE KONFERANS'TA DEVAM EDECEK
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patricks - Kalju eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS GEÇEN YIL FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile karşılaşmıştı, ikinci maçta Ibrox Stadyumu'nda penaltılarla çeyrek final şansını kaybetmişti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Beşiktaş, 2. eleme turunda perşembe akşamı 21.00'da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak.
3. eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos ikinci maçlar ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.
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