UEFA Avrupa Ligi. Celtic-Beşiktaş

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak.

Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor.

İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.