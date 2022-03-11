UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Camp Nou'dan avantajla dönüyor (Barcelona-Galatasaray maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Galatasaray takımları, Barselona’daki Camp Nou Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sonlandı.

Bu maçın rövanşı 17 Mart Perşembe saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak.

TORRENT'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.



Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.