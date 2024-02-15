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UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek: Muhtemel 11

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçına çıkıyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag'la karşılaşacak sarı-kırmızılılarda tek eksik Hakim Ziyech. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek: Muhtemel 11

, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj için sahaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar play-off turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'la karşılaşacak.

EKSİKLER VE SAKATLIKTAN DÖNENLER

Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup olan Galatasaray'da Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Son antrenmanda yer almayan Wilfred Zaha'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira da şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

TAKIMLARIN AVRUPA MACERASI

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Slavia Prag ise UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'ün bulunduğu C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada bitirerek bir üst tura yükselmişti.

HAKEM VE YAYIN KANALI

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. 

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera
Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan
Torreira-Kerem D.
Barış Alper-Mertens-Kerem A.
Icardi

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