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UEFA Avrupa Ligi heyecanı. Hoffenheim-Beşiktaş maçı

15.10.2026 19:27

UEFA Avrupa Ligi heyecanı. Hoffenheim-Beşiktaş maçı
Reuters

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı mağlup etmişti.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

 

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

 

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

 

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

19:25
MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

AVRUPA'DA 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

 

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.

 

Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

 

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.

 

Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

 

HOFFENHEIM'DA TANIDIK BİR İSİM VAR

 

Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.

 

Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.

 

Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

 

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

 

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

 

Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

 

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

 

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

 

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

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