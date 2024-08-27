UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi)

Yeni sezonda farklı formatta olacak olan UEFA Avrupa Ligi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.
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