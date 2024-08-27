NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi)

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, toplam skorun 3-2 Lille lehine sonuçlanması nedeniyle turnuvaya veda etmişti. Direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi)

Yeni sezonda farklı formatta olacak olan Avrupa Ligi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte 'nin rakipleri belli olacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi) - 1

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...