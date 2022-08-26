UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup kuraları)

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grupları bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe ise rakibini farklı yenerek adını gruplara yazdırdı.



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



UEFA Avrupa Ligi grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ GRUP TORBALARI



Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.



1. TORBA



Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olympiakos



2. TORBA



Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets



3. TORBA



Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe



4. TORBA



FC Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonoia

FC Zürich

Union Saint-Gilloise

Trabzonspor