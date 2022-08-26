UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup kuraları)

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 09:13
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grupları bugün yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe ise rakibini farklı yenerek adını gruplara yazdırdı.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.
Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ GRUP TORBALARI
Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
1. TORBA
Roma
Manchester United
Arsenal
Lazio
Braga
Kızılyıldız
Dinamo Kiev
Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord
Rennes
PSV
Monaco
Real Sociedad
Karabağ
Malmö
Ludogorets
3. TORBA
Sheriff
Real Betis
Midtjylland
Bodo/Glimt
Ferencvaros
Union Berlin
Freiburg
Fenerbahçe
4. TORBA
FC Nantes
HJK Helsinki
Sturm Graz
AEK Larnaca
Omonoia
FC Zürich
Union Saint-Gilloise
Trabzonspor