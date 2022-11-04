UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kuraları)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kuraları için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam son grup maçları oynandı.

Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'i yenerek, Rennes ile arasındaki puan farkını korudu ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu son 16 turu play-off kuraları 7 Kasım 2022 Pazartesi günü TSİ 14.00'te çekilecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİP UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE SON 16 TURUNDA



Fenerbahçe, gruplarda puan ve averaj farkını koruyarak B Grubunu lider olarak tamamladı ve play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı.



UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 16 turu play-off maçlarını es geçiyor.

Son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi, son 16 turu play-off maçlarının ardından belli olacak.

