UEFA Avrupa Ligi maç tarihi: Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kısa bir süre sonra Lugano ile kendi sahasında tur için mücadele edecek.



BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Lugano rövanş maçı, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Maça dair yayıncı kanal ve hakem bilgisi ise yakın zaman sonra netleşecek.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.



21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.



Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.



55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.



57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.



64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.



65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.



77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.



Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.

