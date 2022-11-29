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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2022-23 UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

UEFA Avrupa Ligi maçları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider ayrılarak direkt olarak son 16 turuna kalmayı başardı. Turnuvada oynanacak play-off turunu es geçen sarı-lacivertliler, play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte rakibini öğrenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2022-23 UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz 'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları oynanacak. Fenerbahçe, gruplardan lider ayrıldığı için play-off maçlarında oynamayacak ve son 16 turunda karşılaşacağı rakibini bekleyecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları, gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 16 Şubat 2023'te başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2022-23 UEFA Avrupa Ligi play-off turu) - 1

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi henüz yapılmadı. Play-off maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak ve kura çekimi gerçekleşecek.

Gerçekleşecek kura çekimi sonrasında, son 16 turu maçlarının takvimi belli olacak.

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