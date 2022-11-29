UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2022-23 UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları oynanacak. Fenerbahçe, gruplardan lider ayrıldığı için play-off maçlarında oynamayacak ve son 16 turunda karşılaşacağı rakibini bekleyecek.



UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi play-off maçları, gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 16 Şubat 2023'te başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi henüz yapılmadı. Play-off maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak ve kura çekimi gerçekleşecek.



Gerçekleşecek kura çekimi sonrasında, son 16 turu maçlarının takvimi belli olacak.