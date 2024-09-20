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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi maç programı)

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde ter dökecek olan temsilcilerimizin maçları için geri sayım başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? (2024-2025 Avrupa Ligi maç programı)

2024-2025 Avrupa Ligi maçlarının oynanacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Bu yıl , ve , Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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