UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte ikinci maçların tarihi
UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynananacağı, Türk futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarını oynadı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray ilk hafta maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlarken, Beşiktaş ise Ajax'a kaybetti. Futbolseverler ise ikinci maç tarihlerine odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?
Avrupa maçlarının oynanacağı tarih, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenleniyor. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. İlk 8'e giren takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. İlk maçların oynanmasının ardından ise gözler ikinci maçların oynanacağı tarihe çevrildi. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçların oynanacağı tarih.
TEMSİLCİLERİMİZİN İLK HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.
İlk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
İlk maçında PAOK ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.
İlk maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşan Beşiktaş ise mücadeleyi 4-0 kaybetti.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İKİNCİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçları, 25 Eylül 2024'te başladı. İkinci maçlar ise 3 Ekim'de oynanacak.
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