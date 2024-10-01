UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte ikinci maçların tarihi

Avrupa maçlarının oynanacağı tarih, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenleniyor. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. İlk 8'e giren takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselecek. İlk maçların oynanmasının ardından ise gözler ikinci maçların oynanacağı tarihe çevrildi. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçların oynanacağı tarih.



TEMSİLCİLERİMİZİN İLK HAFTA SONUÇLARI



Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.



İlk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.

