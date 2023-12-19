UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:



Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)



Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)



Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)



Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)



Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)



Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)



Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)



MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.



