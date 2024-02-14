UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 8 maç oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.



Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yarın, rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:



20.45 Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)



20.45 Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)



20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)



20.45 Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)



23.00 Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)



23.00 Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)



23.00 Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)



23.00 Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

