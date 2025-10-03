UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 20'yi aşkın oranla açıkladılar: Fenerbahçe için sürpriz olasılık
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice'i konuk etmişti.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 21,2'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.
Aston Villa'yı yüzde 16,9'la Roma, yüzde 9,1 ile Lille ve yüzde 9 ile Lyon takip etti.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1,7 olarak gösterildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:
1. HAFTA:
24 Eylül Çarşamba
22.00 Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
2. HAFTA
2 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe 2-1 Nice
3. HAFTA
23 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart
4. HAFTA
6 Kasım Perşembe
23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe
5. HAFTA
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros
6. HAFTA
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann–Fenerbahçe
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 Fenerbahçe–Aston Villa
8. HAFTA
29 Ocak Perşembe
23.00 FCSB–Fenerbahçe
Organizasyonda şampiyonluk ihtimali verilmeyen takımlar olarak SK Brann, Malmö, Go Ahead Eagles ve Basel öne çıktı.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Aston Villa: 21.2%
2 - Roma: 16.9%
3 - Lille: 9.1%
4 - Lyon: 9%
5 - Porto: 6.6%
6 - Stuttgart: 6%
7 - Real Betis: 5.5%
8 - Bologna: 4.6%
9 - Nottingham Forest: 3.8%
10 - Freiburg: 3.7%
11 - Feyenoord: 2.7%
12 - Braga: 1.7%
13 - FENERBAHÇE: 1.7%
14 - Genk: 1.1%
15 - Celta Vigo: 0.9%
16 - Nice: 0.9%
17 - Celtic: 0.8%
18 - Panathinaikos: 0.4%
19 - FC Midtjylland: 0.4%
20 - Dinamo Zagreb: 0.4%
21 - Plzen: 0.3%
22 - PAOK: 0.3%
23 - Kızılyıldız: 0.3%
25 - Rangers: 0.2%
26 - Maccabi Tel Aviv: 0.2%
27 - FCSB: 0.1%
28 - Sturm Graz: 0.1%
29 - Ludogorets: 0.1%
30 - Young Boys: 0.1%
31 - Salzburg: 0.1%
32 - Ferencvaros: 0.1%
33 - SK Brann: 0%
34 - Malmö: 0%
35 - Go Ahead Eagles: 0%
36 - Basel: 0%
