UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 20'yi aşkın oranla açıkladılar: Fenerbahçe için sürpriz olasılık

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice'i konuk etmişti.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı.



ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ



Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 21,2'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.



Aston Villa'yı yüzde 16,9'la Roma, yüzde 9,1 ile Lille ve yüzde 9 ile Lyon takip etti.