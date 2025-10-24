UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 24,1 ile açıkladılar: Fenerbahçe için çarpıcı kehanet!
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etmişti.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini 1-0 yenerek üst üste 2. kez kazanmıştı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.
Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 14. sırada yer almıştı.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 24,1'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.
Aston Villa'yı yüzde 9,6'yla Roma, aynı yüzdeyle Lille ve yüzde 8,2 ile Lyon takip etti.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 3 olarak gösterildi.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin sezonu 12. sırada bitirerek play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:
1. HAFTA:
24 Eylül Çarşamba
22.00 Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
2. HAFTA
2 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe 2-1 Nice
3. HAFTA
23 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
4. HAFTA
6 Kasım Perşembe
23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe
5. HAFTA
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros
6. HAFTA
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann–Fenerbahçe
7. HAFTA
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe–Aston Villa
8. HAFTA
29 Ocak Perşembe
23.00 FCSB–Fenerbahçe
Organizasyonda şampiyonluk ihtimali verilmeyen takımlar olarak Rangers, Utrecht, Sturm Graz, Ludogorets, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Malmö, Salzburg ve Basel öne çıktı.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Aston Villa: 24.1%
2 - Roma: 9.6%
3 - Lille: 9.6%
4 - Lyon: 8.2%
5 - Real Betis: 7.7%
6 - Porto: 6.8%
7 - Bologna: 5.8%
8 - Freiburg: 4.5%
9 - Stuttgart: 4%
10 - Feyenoord: 3.3%
11 - Nottingham Forest: 3.2%
12 - FENERBAHÇE: 3%
13 - Braga: 2.7%
14 - Celta Vigo: 1.5%
15 - Midtjylland: 1.5%
16 - Viktoria Plzen: 0.9%
17 - Celtic: 0.7%
18 - Dinamo Zagreb: 0.6%
19 - Genk: 0.5%
20 - Nice: 0.4%
21 - PAOK: 0.4%
22 - Kızılyıldız: 0.2%
23 - Panathinaikos: 0.2%
24 - Ferencvaros: 0.2%
25 - Young Boys: 0.1%
26 - SK Brann: 0.1%
27 - Go Ahead Eagles: 0.1%
28 - Rangers: 0%
29 - Utrecht: 0%
30 - Sturm Graz: 0%
31 - Ludogorets: 0%
32 - Maccabi Tel Aviv: 0%
33 - FCSB: 0%
34 - Basel: 0%
35 - Salzburg: 0%
36 - Malmö: 0%
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Stuttgart
- Fenerbahçe