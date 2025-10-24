UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 24,1 ile açıkladılar: Fenerbahçe için çarpıcı kehanet!

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ



Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 24,1'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.



Aston Villa'yı yüzde 9,6'yla Roma, aynı yüzdeyle Lille ve yüzde 8,2 ile Lyon takip etti.



FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ



Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 3 olarak gösterildi.



Ayrıca sarı-lacivertlilerin sezonu 12. sırada bitirerek play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.