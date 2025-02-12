UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman? Maç programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk ederken Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Futbolseverler de maç programını merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.
Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
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