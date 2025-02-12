UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman? Maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.



Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:



20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)



20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)



20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)



20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)



23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray



23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)



23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)