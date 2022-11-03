UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eleme kuraları ne zaman çekilecek? (Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eleme kuraları için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam son grup maçları oynanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kaderi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Fenerbahçe bu akşam gruplardan lider çıkmaya çalışacak, Trabzonspor ise adını son 32 turuna yazdırmak için ikinciliğe oynayacak. İşte ayrıntılar.



UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te çekilecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİP UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Bu takımlar ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda muhtemel rakipleri olacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF SON 16 TURU



Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.



UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 32 turu maçlarını es geçiyor.



TRABZONSPOR GRUPLARDAN NASIL ÇIKAR?



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, bu akşam sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcimizin Avrupa rotası, elde edeceği galibiyetin dışında Monaco-Kızılyıldız maçından çıkacak sonuca göre şekillenecek.



Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı mağlup ettiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Trabzonspor, Ferencvaros karşısında kazanması durumunda bile yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.



Trabzonspor kazanır, Monaco ise sahasında Kızılyıldız'a puan kaybederse bu kez temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına yazdıracak.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması halinde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlardan biriyle eşleşecek.