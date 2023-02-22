UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu tamamlanıyor: Manchester United mı, Barcelona mı?

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak.

Play-Off turunda rakiplerini elemeyi başaran 8'er takım adlarını son 16 turuna yazdırarak, iki organizasyonda gruplarını lider bitiren takımlarla eşleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ



MANCHESTER UNITED MI BARCELONA MI?



UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turunun en dikkat çeken eşleşmesinin ikinci ayağında Manchester United, Barcelona'yı konuk edecek. Old Trafford'ta TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. İki ekip arasında geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şöyle;



20.45 Nantes (1) - (1) Juventus



20.45 Midtjylland (1) - (1) Sporting CP



20.45 Monaco (3) - (2) Leverkusen



20.45 PSV (0) - (3) Sevilla



23.00 Manchester United (2) - (2) Barcelona



23.00 Rennes (1) - (2) Shakhtar Donetsk



23.00 Union Berlin (0) - (0) Ajax



23.00 Roma (0) - (1) Salzburg

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ



TRABZONSPOR AVANTAJINI KORUYUP TUR ATLAMAK İSTİYOR



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yer alan Trabzonspor, ilk maçta İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti. 65'inci dakikada Jens Stryger Larsen'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavili ekipte hedef, tur ile Trabzon'a dönmek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şu şekilde;



20.45 CFR Cluj (0) - (1) Lazio



20.45 Dnipro-1 (0) - (1) AEK Larnaca



20.45 Partizan (1) - (0) Sheriff



20.45 Anderlecht (0) - (1) Ludogorets



23.00 Basel (0) - (1) Trabzonspor



23.00 Gent (0) - (1) Karabağ



23.00 Lech Poznan (0) - (0) Bodo/Glimt



23.00 Fiorentina (4) - (0) Braga



KURA ÇEKİMİ 24 ŞUBAT'TA



UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi, 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı olacak. Son 16 turunda ilk maçlar, 9 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.