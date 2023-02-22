UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu tamamlanıyor: Manchester United mı, Barcelona mı?

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak.
Play-Off turunda rakiplerini elemeyi başaran 8'er takım adlarını son 16 turuna yazdırarak, iki organizasyonda gruplarını lider bitiren takımlarla eşleşecek.
UEFA AVRUPA LİGİ
MANCHESTER UNITED MI BARCELONA MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turunun en dikkat çeken eşleşmesinin ikinci ayağında Manchester United, Barcelona'yı konuk edecek. Old Trafford'ta TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. İki ekip arasında geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şöyle;
20.45 Nantes (1) - (1) Juventus
20.45 Midtjylland (1) - (1) Sporting CP
20.45 Monaco (3) - (2) Leverkusen
20.45 PSV (0) - (3) Sevilla
23.00 Manchester United (2) - (2) Barcelona
23.00 Rennes (1) - (2) Shakhtar Donetsk
23.00 Union Berlin (0) - (0) Ajax
23.00 Roma (0) - (1) Salzburg
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
TRABZONSPOR AVANTAJINI KORUYUP TUR ATLAMAK İSTİYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yer alan Trabzonspor, ilk maçta İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti. 65'inci dakikada Jens Stryger Larsen'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavili ekipte hedef, tur ile Trabzon'a dönmek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak olan karşılaşmalar ve eşleşmelerde ilk maçlarda alınan skorlar şu şekilde;
20.45 CFR Cluj (0) - (1) Lazio
20.45 Dnipro-1 (0) - (1) AEK Larnaca
20.45 Partizan (1) - (0) Sheriff
20.45 Anderlecht (0) - (1) Ludogorets
23.00 Basel (0) - (1) Trabzonspor
23.00 Gent (0) - (1) Karabağ
23.00 Lech Poznan (0) - (0) Bodo/Glimt
23.00 Fiorentina (4) - (0) Braga
KURA ÇEKİMİ 24 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi, 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek.
Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı olacak. Son 16 turunda ilk maçlar, 9 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.