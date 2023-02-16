UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu başlıyor: Trabzonspor'un rakibi Basel

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Play-Off turu çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların mücadele edeceği Play-Off turunda rakiplerini elemeyi başaran 8 takım, son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Play-Off turunda oynanacak olan ilk karşılaşmaların programı şu şekilde;



20.45 Ajax - Union Berlin



20.45 Barcelona - Manchester United



20.45 Salzburg - Roma



20.45 Shakhtar Donetsk - Rennes



23.00 Bayern Leverkusen - Monaco



23.00 Juventus - Nantes



23.00 Sevilla - PSV Eindhoven



23.00 Sporting CP - Midtjylland

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu da oynanacak olan 8 karşılaşma ile başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki grupları 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Konferans Ligi gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleştiği Play-Off turu, çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.



TRABZONSPOR SAHADA﻿​

Rakiplerini elemeyi başaran 8 takım, son 16 turuna adlarını yazdıracak. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3 galibiyet 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, saat 20.45'te İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek. Karşılaşmanın bilet gelirleri, yaşanan depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu ilk maçlarının programı şöyle;



AVRUPA KONFERANS LİGİ



20.45 Trabzonspor - Basel



20.45 Sporting Braga - Fiorentina



20.45 Karabağ - Gent



20.45 Bodo / Glimt - Lech Poznan



23.00 Lazio - CFR Cluj



23.00 FC Sheriff - FK Partizan



23.00 AEK Larnaca - Dnipro-1



23.00 Ludogorets Razgrad - Anderlecht