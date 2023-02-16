NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu başlıyor: Trabzonspor'un rakibi Basel

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu bugün oynanacak olan ilk karşılaşmalar ile başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu başlıyor: Trabzonspor'un rakibi Basel

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Play-Off turu çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların mücadele edeceği Play-Off turunda rakiplerini elemeyi başaran 8 takım, son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Play-Off turunda oynanacak olan ilk karşılaşmaların programı şu şekilde;

20.45 Ajax - Union Berlin 

20.45 Barcelona - Manchester United 

20.45 Salzburg - Roma 

20.45 Shakhtar Donetsk - Rennes 

23.00 Bayern Leverkusen - Monaco 

23.00 Juventus - Nantes 

23.00 Sevilla - PSV Eindhoven 

23.00 Sporting CP - Midtjylland

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu da oynanacak olan 8 karşılaşma ile başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki grupları 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Konferans Ligi gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleştiği Play-Off turu, çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

TRABZONSPOR SAHADA﻿​

Rakiplerini elemeyi başaran 8 takım, son 16 turuna adlarını yazdıracak. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3 galibiyet 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, saat 20.45'te İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek. Karşılaşmanın bilet gelirleri, yaşanan depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu ilk maçlarının programı şöyle;

AVRUPA KONFERANS LİGİ

20.45 Trabzonspor - Basel

20.45 Sporting Braga - Fiorentina  

20.45 Karabağ - Gent  

20.45 Bodo / Glimt - Lech Poznan  

23.00 Lazio - CFR Cluj  

23.00 FC Sheriff - FK Partizan  

23.00 AEK Larnaca - Dnipro-1  

23.00 Ludogorets Razgrad - Anderlecht 

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu başlıyor: Trabzonspor'un rakibi Basel - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...