UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor son 16 turunda çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.



Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı oldu. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemedi.



Son 16 turunda ilk maçlar 9 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER



Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)



Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)



Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)



Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)



Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)



Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE EŞLEŞMELER



AEK Larnaca-West Ham United



Fiorentina-Demir Grup Sivasspor



Lazio-AZ Alkmaar



Lech Poznan-Djurgarden



Basel-Slovan Bratislava



Sheriff-Nice



Anderlecht-Villarreal



Gent-Medipol Başakşehir

