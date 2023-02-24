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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. Sivasspor İtalyan ekip Fiorentina ile Başakşehir ise Belçika takımı Gent ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde , Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup son 16 turunda çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. 

Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı oldu. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemedi.

Son 16 turunda ilk maçlar 9 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

'NDE EŞLEŞMELER

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE EŞLEŞMELER

AEK Larnaca-West Ham United

Fiorentina-Demir Grup Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Lech Poznan-Djurgarden

Basel-Slovan Bratislava 

Sheriff-Nice 

Anderlecht-Villarreal 

Gent-Medipol Başakşehir

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