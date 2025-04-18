UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi yarı final ve final maçları ne zaman?

Yarı finallere adını yazdıran Athletic Bilbao çeyrek finalde Rangers'ı, Tottenham çeyrek finallerde Eintracht Frankfurt'u, Manchester United da Lyon'u, Bodo Glimt takımı ise Lazio'yu mağlup ederek üst tura çıkma başarısını yakalamıştı. Gözler iki maç olarak gerçekleşecek yarı final müsabakalarında. İşte, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve maç tarihleri...



UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNALLERİ NE ZAMAN?



Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 1 Mayıs'ta, ikinci maçlar da 8 Mayısgünü gerçekleşecek. Final karşılaşmaları da 21 Mayıs tarihinde İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mamés Stadyumu'nda olacak. Avrupa Ligi maçları TRT 1 ve TABİİ üzerinden aktarılıyor.



Avrupa Ligi eşleşmeleri



1 Mayıs Perşembe (1. maçlar)



Athletic Bilbao - Manchester United / 22:00

Tottenham - Bodo/Glimt / 22:00



8 Mayıs Perşembe (2. maçlar)



Manchester United - Athletic Bilbao / 22:00

Bodo/Glimt - Tottenham / 22:00



2024-25 UEFA Avrupa Ligi kazananı direkt olarak 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanıyor. Ayrıca 2025 UEFA Süper Kupası'nda 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananına karşı oynama hakkı elde edecek.