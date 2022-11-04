UEFA Avrupa Ligi: Namağlup lider Fenerbahçe son 16 turunda (Dinamo Kiev-Fenerbahçe maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.



Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimiyetini ele almasına karşın ilk 15 dakikalık bölümde pozisyon üretmekte zorlandı.



Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 23. dakikada genç oyuncusu Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, birkaç gol pozisyonundan yararlanamazken, 45+2. dakikada Arda Güler'in gol pasında Arao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Valencia ile 60. dakikada karşı karşıya durumda bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon şansı vermezken, 68. dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.



Grubun diğer maçında ise Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.



ARDA GÜLER AVRUPA'DA SİFTAH YAPTI



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.



Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.



Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.



Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.



Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.



Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.



Arda Güler, bu sezon Avrupa kupaları grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.



FENERBAHÇE 2'DEN AZ ATMADI



Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi.



Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.



Sarı-lacivertliler, grubunda 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.



ARAO'NUN İLK GOLÜ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.



Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.



30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.