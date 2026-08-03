NTV

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

03.08.2026 12:19

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi kupası.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş'ın da sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 4 Ağustos Salı günü başlayacak.

 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

 

Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak.

 

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

 

Karşılaşmaların programı şöyle:

 

4 Ağustos Salı:

 

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

 

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)

 

5 Ağustos Çarşamba:

 

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

 

6 Ağustos Perşembe:

 

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

 

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

 

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

 

20.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

 

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)

 

20.00 Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

 

20.00 Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

 

20.45 PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

 

21.00 Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

 

22.00 Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram