UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta start alacak
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları 23 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)
19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)
19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)
19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)
19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)
19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)
19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)
19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)
22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)
22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)
22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)
22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)
22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)
22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)
22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)
22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
