UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı
25.11.2026 10:44
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'den Beşiktaş da sahne alacak.
Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları 26 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun beşinci haftasında turnuvada mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrindeki Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.
Ligde beşinci hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
26 Kasım Perşembe:
20.45 Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
20.45 Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya)
20.45 Salzburg (Avusturya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya)
23.00 Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç)
23.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa)
23.00 OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya)