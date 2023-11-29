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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları, yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.

5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Backa Topola (Sırbistan) - West Ham United (İngiltere)

20.45 AEK (Yunanistan) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Real Betis (İspanya)

20.45 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Rakow (Polonya)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Rennes (Fransa)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Liverpool (İngiltere) - LASK (Avusturya)

23.00 Toulouse (Fransa) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Villarreal (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Servette (İsviçre) - Roma (İtalya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Molde (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Hacken (İsveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)

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