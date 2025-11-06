UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı
06.11.2025 23:26
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 9 maç yapıldı. İşte ayrıntılar ve toplu sonuçlar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.
Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3
Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1
Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3
Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0
Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0
Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1