UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı

06.11.2025 23:26

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı
Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 9 maç yapıldı. İşte ayrıntılar ve toplu sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
 

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.
 

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
 

Alınan sonuçlar şöyle:
 

Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3

Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1

Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3

Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0

Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram