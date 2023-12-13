UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları, 14 Aralık'ta yapılacak. Futbolseverler ise bu maçların programına odaklandı. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde bu haftanın programı...



6. hafta maçlarının programı şöyle:



20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere)



20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)



20.45 Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya)



20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)



20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)



20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)



20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)



20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)



23.00 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya)



23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)



23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)



23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)



23.00 Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya)



23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya)



23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)