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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı 13 Ağustos'ta başlayacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak. Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

13 Ağustos Salı:

20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)

14 Ağustos Çarşamba:

19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)

15 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)

20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)

21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)

21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)

21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)

21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)

22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)

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