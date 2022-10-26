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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (27 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı)

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (27 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı)

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (27 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı)

Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (27 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan , Fransa'nın Rennes takımını TSİ 19.45'te konuk edecek. H Grubu'ndaki ise TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

Gruplarda 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Fenerbahçe - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya)

19.45 Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova)

22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya)

22.00 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa)

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