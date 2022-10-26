İlişkili Haberler UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (27 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç programı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını TSİ 19.45'te konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.



Gruplarda 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



19.45 Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)



19.45 Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç)



19.45 PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Rennes (Fransa)



19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya)



19.45 Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika)



19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)



22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)



22.00 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova)



22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya)



22.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya)



22.00 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)



22.00 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor



22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa)