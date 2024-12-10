UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 6. hafta fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. Yeni formatta 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanmaya başlayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.
Organizasyonda Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.
AVRUPA LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)
12 Aralık Perşembe:
20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray
20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş
23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)
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