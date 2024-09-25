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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 1. haftanın programı

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 25 Eylül Çarşamba ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 1. haftanın programı

Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, 25 Eylül Çarşamba ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Galatasaray, RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Beşiktaş da Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

25 Eylül Çarşamba:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

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