UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. haftanın programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son haftanın tüm maçları 30 Ocak'ta yapılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar 30 Ocak'ta saat 23.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde yarın saat 23.00'de oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:



Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Ajax (Hollanda)-Galatasaray



Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)



Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç)



Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç)



Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan)



Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya)



Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan)



Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan)



Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz)



Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)



Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya)



Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe



Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)



Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç)



Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya)



Twente (Hollanda)-Beşiktaş



FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere)