UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. haftanın programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları oynanacak. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son haftanın tüm maçları 30 Ocak'ta yapılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar 30 Ocak'ta saat 23.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde yarın saat 23.00'de oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
Ajax (Hollanda)-Galatasaray
Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç)
Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç)
Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan)
Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan)
Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz)
Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya)
Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe
Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)
Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç)
Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya)
Twente (Hollanda)-Beşiktaş
FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere)
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