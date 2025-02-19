UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son 16 play-off turu rövanş programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları 20 Şubat'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Play-off turunda rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:



20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda)



20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda)



20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan)



20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz)



23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan)



23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)



23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka)



23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü organize edilecek.