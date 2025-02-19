UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son 16 play-off turu rövanş programı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşlarına geri sayım başladı. Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı ağırlayacağı rövanş maçlarında Fenerbahçe ise Anderlecht'e konuk olacak. Futbolseverler de söz konusu turnuvada bu haftanın maç programına odaklandı.UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları 20 Şubat'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Play-off turunda rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda)
20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan)
20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü organize edilecek.
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