UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte son 16 turu maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yarın 8 müsabaka oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de yarın Sevilla karşısında deplasmanda ter dökecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

FENERBAHÇE, SEVİLLA'YA KONUK OLACAK



Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

MAÇ PROGRAMI

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:



20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)



20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)



20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)



20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)



23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)



23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)



23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)



23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe