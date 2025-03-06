UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Son 16 turu maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta bir birinden heyecanlı maçlar olacak. Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Takımlar, çeyrek final biletine bir adım daha yaklaşmak adına sahada kıyasıya mücadele edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı...



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü oynanacak.



Organizasyonun 16 turunda ilk maçların programı ise şöyle:



20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)



20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)



20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)



20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)



23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)



23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)



23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)



RÖVANŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU



Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.



ÇEYREK FİNAL-YARI FİNAL VE FİNAL TAKVİMİ



UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor.



Format değişikliğine gidilen organizasyonda;



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025 tarihlerinde organize edilecek.