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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi maç programı)

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi maç programı)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 20.45'te sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak.

Gruplarda son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa)

20.45 Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

23.00 Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç)

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